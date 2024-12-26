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لبنان

في هذا التوقيت.. الجيش سيفجر ذخائر في وادي عكار وحقل اليابسة - راشيا

Lebanon 24
26-12-2024 | 03:45
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
 
"بتاريخ 26/12/2024، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة:
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ما بين الساعة 10.45 والساعة 12.30 في بلدة وادي خالد  – عكار.
ما بين الساعة 11.00 والساعة 17.00 في حقل اليابسة – راشيا".
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