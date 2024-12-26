جريمة داخل محكمة شحيم الشرعية: زوج يطلق النار على زوجته الإعلامية ويرديها قتيلة!

هزت جريمة مروعة ظهر اليوم الخميس محكمة شحيم الشرعية، حيث أقدم المدعو ( خ .م.) من بلدة كترمايا، على اطلاق النار على زوجته الاعلامية عبير رحال من بلدة داريا، داخل المحكمة، على خلفية مشاكل شخصية بين الطرفين، ما أدى الى وفاتها على الفور، وقد حضرت القوى الأمنية وبوشرت التحقيقات. (الوكالة الوطنية)

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