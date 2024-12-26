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لبنان

وزير النقل السوري اجتمع مع نقابة مالكي الشاحنات المبردة في لبنان

Lebanon 24
26-12-2024 | 07:28
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أفادت وكالة الأنباء السورية- سانا، أن وزير النقل السوري في الحكومة الانتقالية بهاء الدين شرم اجتمع مع نقابة مالكي الشاحنات المبردة في لبنان.

ولفتت الوكالة إلى أن شرم استمع لمطالب النقابة المتعلقة بتنظيم عمل الشاحنات بين سوريا ولبنان. (روسيا اليوم)
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