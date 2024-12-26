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لبنان

بعد قتله الإعلاميّة عبير رحال... هذا مصير زوجها خليل

Lebanon 24
26-12-2024 | 08:12
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نشر خليل مسعود فيديو أعلن من خلاله أنّ سيُقدم على الإنتحار، بعدما أقدم على إطلاق النار على زوجته الإعلاميّة عبير رحال وقتلها في محكمة شحيم الشرعية، وقال "عندما تشاهدون هذا الفيديو سأكون قد رحلت عن هذه الدنيا".
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وتحدث مسعود عن خلافات مع رحال، فيما يعتذر "لبنان 24" عن نشر الفيديو لما فيه من مشاكل خاصة بين خليل وعبير.
 
 
وتجدر الإشارة إلى أنّه بعد قيام مسعود بنشر الفيديو على صفحاته على مواقع التواصل، تحدثت المعلومات عن العثور على جثة خليل، بعد إقدامه على الإنتحار على اثر تنفيذ جريمته.
 
 
 
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