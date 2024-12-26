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لبنان

بوشكيان والحشيمي من معبر المصنع: للأمن العام دور أساسي في ضبط الحدود

Lebanon 24
26-12-2024 | 10:06
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 زار وزير الصناعة النائب جورج بوشكيان والنائب بلال الحشيمي، مركز الأمن العام عند نقطة المصنع الحدودية، وأثنيا على جهود الأمن العام عند هذه النقطة، وعلى توجيهات المدير العام للأمن العام اللواء الياس البيسري بخصوص ضبط المعبر الذي يشهد حركة عبور كثيفة في الاتجاهين.
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وقال بوشكيان:"يعكس الواقع  ما نراه ونسمعه عن جهود الأمن العام المشكورة، خاصة في الدوائر الحدودية. ويعود الفضل لتوجيهات اللواء البيسري التي تهدف للحفاظ على سلامة مرور الناس على هذه المعابر ضمن الشروط القانونية ويعمل ضباط وعناصر هذا المعبر  بكل طاقتهم مع جهود مضاعفة لمواكبة الضغط غير المسبوق والسعي الى تخفيفه".
 
وتمنى بوشكيان "ان نعالج المسائل دائما بإيجابية، وألا نذهب إلى الأمور الفردية التي تضر المصلحة العامة. وبالنسبة لنا الأجهزة الأمنية هي خط أحمر وهي التي تمثل  الدولة اللبنانية اكثر من اي وقت مضى، وتعمل على تطبيق القوانين والقرارت التي تتخذها لحماية لبنان، خصوصا أننا ندخل اليوم مرحلة جديدة  للامن العام واللواء البيسري الذي له دور أساسي في هذه الظروف".
 

بدوره، قال الحشيمي: "بعد انهيار نظام الرئيس السوري بشار الأسد، رأينا الذي حصل في المصنع واعتقد مجيئنا اليوم بين بأن الامور منضبطة، واللقاء مع الناس أصبح واضحا بغض النظر في الفترة الأولى. لا تخلو بعض الأمور من اشكاليات محددة وفردية من جراء الحركة الضخمة للعبور بين لبنان وسوريا، لكن يتم معالجتها".
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