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لبنان
وزير الطاقة بحث والسفير التركي في تعزيز التعاون بين البلدين
Lebanon 24
26-12-2024
|
10:48
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استقبل وزير الطاقة والمياه وليد فياض، السفير التركي الجديد مراد لوتيم، في زيارة بروتوكولية، لمناسبة توليه مهامه الديبلوماسية كسفير لبلاده لدى لبنان.
وتم خلال، اللقاء البحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، ولا سيما في مجال الكهرباء ومتابعة المحادثات التي كان قد بدأها الوزير فياض في تركيا الأسبوع الماضي، لجهة المعدات المطلوبة لإصلاح شبكة الكهرباء والمحولات التي تكبدت خسائر فادحة نتيجة العدوان الإسرائيلي، وإمكان تقديمها كهبة أو مساعدات، إضافة إلى موضوع ربط شبكات الكهرباء بين لبنان وتركيا وسوريا، وسبل ربط المحطات وتطويرها.
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وأكد السفير لوتيم أن "بلاده ستواصل الوقوف إلى جانب لبنان وشعبه وتضميد الجراح التي تسبب بها العدوان الإسرائيلي بما تقتضيه العلاقات المميزة التي تربط البلدين".
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