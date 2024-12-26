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لبنان

بدورات متتالية.. بري: سأُبقي جلسة البرلمان مفتوحة لحين انتخاب رئيس

Lebanon 24
26-12-2024 | 13:49
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نقلت مصادر لقناة "الحدث"، عن رئيس مجلس النواب نبيه برّي، قوله: "تلقّينا الدعم المطلوب من "الخماسية" والآن علينا القيام بواجباتنا".

وقال برّي، وفق المصادر: "على الكتل النيابية تحمّل واجباتها وتأمين النصاب المطلوب لانتخاب الرئيس، وسأُبقي جلسة البرلمان مفتوحة بدورات متتالية لحين انتخاب رئيس للجمهورية".
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