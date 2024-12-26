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لبنان

الأبيض يؤكد تضافر الجهود لإعلاء شأن القطاع الاستشفائي في البقاع

Lebanon 24
26-12-2024 | 14:20
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اجرى مالك "مستشفى تعنايل" ابراهيم سلوم والمديرة التنفيذية للمستشفى سحر حيدر سلوم زيارة الى وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الأبيض، الذي نوه خلال اللقاء بـ"إيمان سلوم بالقطاع الصحي في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان". وأكد "تضافر الجهود لإعلاء شأن القطاع الاستشفائي في منطقة البقاع".
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بدوره، اثنى سلوم بحسب بيان، على "الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الصحة لتطوير القطاع الصحي في لبنان، وحرص الوزير الابيض الدائم على تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين".
 
كما شرح "رؤيته المستقبلية للنهوض بهذا القطاع واستعداده للاستثمار في الموارد البشرية والمادية، وتأمين ما يلزم بحيث يغني المواطن في البقاع عن عناء الانتقال إلى بيروت من اجل تامين علاجاته".
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