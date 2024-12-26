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لبنان

صار "ينحسبلا حساب".. نصار يكشف عن المشاريع المقبلة لـ "وزارة السياحة"

Lebanon 24
26-12-2024 | 15:01
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أعلن وزير السياحة وليد نصار، اليوم الخميس، أن "الحرب عبثية وأن الشعب اللبناني دفع فاتورتها من دمار وخسارة أرواح وأنها فرضت عليه".

وفي حديث لبرنامج "جدل" عبر الـ "LBCI"، اعتبر نصار انه "يجب توسيع مطار بيروت الدولي وانشاء مطار ثان".
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وأشار الى أن "أكثرية المستثمرين الذي يأتون الى لبنان يقومون بمشاريع غير مستدامة"، معتبرا أن "هذا دليل على عدم رؤية وعدم ثقة بالدولة اللبنانية".

وحول المشاريع التي تقوم بها الوزارة، اوضح نصار أنه "قمت بمشاريع مستدامة لوزارة السياحة وأي وزير يأتي من بعدي يمكنه الاستمرار بهذه المشاريع واستمرارية الحكم هي الأساس".

اضاف: "في 11 شباط 2025 سنطلق من الدوحة مشروعا بعنوان run arabia وهو مشروع ترفيهي رياضي سياحي ويربط كل الدول العربية الـ 13 من ضمنهم لبنان ونسخته الأولى ستكون بين لبنان والسعودية وقطر والامارات"، موضحاً ان "هذا المشروع يربط الدول برزم معيّنة ونشاط معيّن يكون بنفس التاريخ والتوقيت ويكون هناك نوع من المنافسة وهذه المشاريع تضعنا على خريطة الدول العربية".

ورداً على سؤال حول ما اذا كان من الممكن أن تصبح وزارة السياحة وزارة "سيادية"، اجاب نصار "وزارة السياحة صار "ينحسبلا حساب" وأعتقد أن وزارة السياحة في الحكومة المقبلة لن تكون درجة ثالثة".

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