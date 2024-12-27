الجيش: تفجير ذخائر في حقل القليعة – مرجعيون

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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:"بتاريخ 27/ 12/ 2024، ما بين الساعة 9.00 والساعة 17.00، ستقوم وحدات من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في حقل القليعة – مرجعيون".