وزير الطاقة التركي يؤكد ضرورة توريد الكهرباء إلى سوريا ومنها إلى لبنان

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قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية في تركيا ألب أرسلان بيرقدار، إن وفدا من وزارته سيزور سوريا نهاية الأسبوع الجاري لدراسة بنيتها التحتية في مجال الطاقة.ووفقا له، سيبحث الوفد موضوع تطوير مشاريع مشتركة مع السلطات الجديدة في سوريا، بما في ذلك إمدادها بالكهرباء.ونقلت صحيفة Hürriyet عن الوزير: "بحسب تطورات الوضع هناك، ربما سأقوم بترؤس الوفد المذكور".وأضاف الوزير: "ما يقرب من 60% من الكهرباء في سوريا يتم توليدها من النفط، و38% منها تأتي من الغاز الطبيعي. يجب علينا دراسة الوضع الواقعي على الأرض وتحديد أوجه القصور الموجودة في توليد وتوزيع الكهرباء. يجب علينا توريد الكهرباء بسرعة إلى تلك المناطق في سوريا التي لا تتوفر فيها الكهرباء. في المرحلة الأولى - عن طريق استيراد هذه الطاقة. وعلى المدى المتوسط، نخطط لزيادة قدرة إمدادات نقل وتوليد الطاقة الكهربائية هناك".ووفقا له، يخطط الجانب التركي بالتعاون مع السلطات السورية الجديدة لإعداد خطة عمل رئيسية لتطوير صناعة الطاقة الكهربائية في سوريا.وقال وزير الطاقة التركي: "قد يدور الحديث كذلك عن تزويد لبنان بالكهرباء [التركية] عبر سوريا".وتواجه سوريا أزمة كهرباء حادة، وتصل الانقطاعات إلى أكثر من 20 ساعة في اليوم. ويعتمد أغلب السكان على مصادر أخرى لتوليد الطاقة الكهربائية مثل الطاقة الشمسية والمولدات.وذكر بيرقدار أنه وفقا لمعطيات الأمم المتحدة والبنك الدولي، تتطلب إعادة بناء البنية التحتية في سوريا ما بين 250-500 مليار دولار و تريليون دولار. (روسيا اليوم)