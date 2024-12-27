Advertisement

لبنان

لا تساهل بتوقيف اي ضابط

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
27-12-2024 | 03:15
A-
A+
Doc-P-1298109-638708906472018334.png
Doc-P-1298109-638708906472018334.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يشير مسؤول أمني رفيع إلى أنّه "لا هوادة في توقيف اي ضابط او عسكري سوريّ مطلوب وموجود على الأراضي اللبنانية ، و "زمن التلفونات خلص".
Advertisement
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
جنبلاط في سوريا اليوم.. و"الإنتربول" يطالب بتوقيف مدير المخابرات الجوية في نظام الأسد
lebanon 24
27/12/2024 13:52:04 Lebanon 24 Lebanon 24
باريس: نتنياهو يحظى "بالحصانة" بعد مذكرة الجنائية الدولية بتوقيفه
lebanon 24
27/12/2024 13:52:04 Lebanon 24 Lebanon 24
"واشنطن بوست": الجيش الإسرائيلي نفى الاتهامات بالتساهل والسماح بعمليات نهب المساعدات في غزة
lebanon 24
27/12/2024 13:52:04 Lebanon 24 Lebanon 24
"واشنطن بوست": الجيش الإسرائيلي نفى الاتهامات بالتساهل والسماح بعمليات نهب المساعدات في غزة
lebanon 24
27/12/2024 13:52:04 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تساهل

بتوقيف

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:30 | 2024-12-27
06:39 | 2024-12-27
06:23 | 2024-12-27
06:23 | 2024-12-27
06:13 | 2024-12-27
06:00 | 2024-12-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24