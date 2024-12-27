الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في حقل اليابسة – راشيا

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

"بتاريخ 27 / 12 / 2024، ما بين الساعة 12.00 والساعة 17.00، ستقوم وحدات من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في حقل اليابسة – راشيا".





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