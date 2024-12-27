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لبنان

فقدان الإتّصال بشخصين... هل قام العدوّ بخطفهما؟

Lebanon 24
27-12-2024 | 06:00
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فُقِدَ الإتّصال بالعاملين السوريين طاهر ريمي وأحمد أمين من وادي الحجير، بعد انسحاب الجيش الاسرائيلي من البلدة أمس.
 
 
وأشارت معلومات "لبنان 24" إلى أنّ العدوّ ربما قام بخطفهما.
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