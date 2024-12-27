فقدان الإتّصال بشخصين... هل قام العدوّ بخطفهما؟

فُقِدَ الإتّصال بالعاملين السوريين طاهر ريمي وأحمد أمين من وادي الحجير، بعد انسحاب الجيش الاسرائيلي من البلدة أمس.

وأشارت معلومات "لبنان 24" إلى أنّ العدوّ ربما قام بخطفهما.