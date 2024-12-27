وفد من "حزب الله" في الشمال زار طوني فرنجيه

Advertisement

زار وفد من "حزب الله" تقدمه مسؤول قطاع الشمال في الحزب الشيخ رضا أحمد، النائب طوني فرنجيه في زغرتا مهنئا بميلاد السيد المسيح وللشكر على جهود تيار "المرده" وأهالي زغرتا - إهدن، أثناء العدوان الصهيوني على لبنان .وتوجه الشيخ أحمد وفق بيان لاعلام منطقة جبل لبنان والشمال في الحزب، بالشكر بإسم منطقة جبل لبنان والشمال في حزب الله للنائب فرنجية على "الجهود التي بذلها تيار "المرده" وعلى رأسه الوزير سليمان بيك فرنجية، من خلال خلية الأزمة التي وقفت الى جانب أهلنا النازحين من الجنوب والضاحية الجنوبية والبقاع".وأكد أحمد "أن هذا المشهد الوطني، كان أحد أسباب الصمود والانتصار في وجه آلة القتل الصهيوني".من جهته أشار النائب طوني فرنجيه، وفق البيان، "أن ما قام به تيار "المرده" وأهالي زغرتا- إهدن، هو أقل الواجب وعربون محبة تجاه أهل الوطن" ، مشيرا إلى "صعوبة المرحلة التي مر بها لبنان لكنها تميزت بالتكاتف والتضامن الوطني وتحديدا في منطقة زغرتا التي ستبقى أبوابها دائما مفتوحة لكل اللبنانيين".وتمنى النائب فرنجيه "أن تحمل الأعياد الخير والسلام والأمن، على الرغم من الانتهاكات الصهيونية المتكررة للأراضي اللبنانية".