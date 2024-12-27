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لبنان

الراعي استقبل بطريرك الارمن الكاثوليك ووفداً من "التقدمي" للمعايدة

Lebanon 24
27-12-2024 | 08:09
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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي وفدا من الحزب التقدمي الاشتراكي قدم التهاني بالأعياد باسم رئيس الحزب السابق وليد جنبلاط.

كما التقى الراعي بطريرك الارمن الكاثوليك رافائيل بيدروس الحادي والعشرون  في زيارة معايدة. 
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