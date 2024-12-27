الراعي استقبل بطريرك الارمن الكاثوليك ووفداً من "التقدمي" للمعايدة

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي وفدا من الحزب التقدمي الاشتراكي قدم التهاني بالأعياد باسم رئيس الحزب السابق وليد جنبلاط.



كما التقى الراعي بطريرك الارمن الكاثوليك رافائيل بيدروس الحادي والعشرون في زيارة معايدة.

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