بري استقبل سمير عساف وبيار الضاهر

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس مجلس إدارة المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناشيونال بيار الضاهر.



كما إستقبل بري المرشح الرئاسي والخبير الدولي للشؤون المصرفية سمير عساف، حيث تم عرض لآخر التطورات الراهنة والمستجدات السياسية لا سيما الإستحقاق الرئاسي .

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