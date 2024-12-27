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لبنان

عن زيادة التغذية بالكهرباء... هذا آخر ما كشفه وزير الطاقة

Lebanon 24
27-12-2024 | 09:14
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أعلن وزير الطاقة وليد فياض أن مؤسسة "كهرباء لبنان" اصبحت تتكل على الجباية، وقال إنّ "زيادة التغذية ستحصل بحسب التمويل المتاح من خلال الجباية".

ولفت فياض للـ"ال بي سي" الى أن "هناك 500 مليون دولار غير مجباة خلال الحرب"، مناشدا الجميع دفع الفواتير.
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