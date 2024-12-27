مواطن مفقود منذ حوالي شهرين... هل تعرفون عنه شيئاً؟

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صـدر عـــن المديريّـة العامّـة لقــوى الأمــن الدّاخلـي – شعبــة العلاقــات العامّــة مـــا يلــــــــي:تُعمِّم المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود– سعد الدين محمد خير دمج (من مواليد عام 1966، لبناني)الذي غادر منزله، الكائن في محلّة البسطة التّحتا – بيروت، بتاريخ 1-11-2024، إلى جهةٍ مجهولة، ولم يَعُد لغاية تاريخهلذلك، يرجى من الذين شاهدوه، أو يعرفون مكان وجوده، الاتّصال بفصيلة البسطة في وحدة شرطة بيروت، على الرقم: 633808-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.