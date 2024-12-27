خطفهما الجيش الإسرائيليّ يوم أمس من مطعم... هذا مصير طاهر وأحمد

توجه فريق من اليونيفيل والصليب الأحمر اللبناني والدولي لاستلام السوريين طاهر ريمي وأحمد أمين من موقع العباد عند أطراف بلدة حولا، بعدما كان العدوّ الإسرائيليّ خطفهما يوم أمس من مطعم العرزال في وادي الحجير، حيث يعملان، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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