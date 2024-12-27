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لبنان

في لبنان.. شاحنة لـ"تهريب الأشخاص" وصورة تكشفها!

Lebanon 24
27-12-2024 | 11:34
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صـدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة، البلاغ التّالي:
 

في إطار مكافحة عمليّات تهريب الأشخاص من سوريا إلى لبنان، وعند منتصف ليل 27 الجاري، تمكّنت فصيلة جبيل في وحدة الدّرك الإقليمي، بالتّنسيق مع بلديّة البربارة، من توقيف شاحنة مشبوهة بتفتيشها، وُجِدَ على متنها /67/ شخصًا، من ذكور وإناث، وأطفال بينهم رضيع عمره لا يتجاوز أربعين يوماً، تم تهريبهم من سوريا إلى الدّاخل اللّبناني، خلسةً، بهدف نقلهم إلى بيروت.
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وتمّ توقيف سائق الشّاحنة، ويدعى م. ع. (من مواليد عام 1992، لبناني)، والتّحقيق جارٍ من قِبَل الفصيلة المذكورة لإجراء المقتضى القانوني بحق المذكورين أعلاه، بإشراف القضاء المختص.
 
 
 
 
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