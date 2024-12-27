هذا ما يفعله "حزب الله" عسكرياً.. تصريح إسرائيليّ يعلن!

قال قائد سلاح الجو الإسرائيلي تومر بار، إن "حزب الله" يحاول استرداد مكانته واختبار كيف ستنفذ إسرائيل تفاهمات وقف إطلاق النار.



وقال بار إن "حزب الله يحاول استرداد مكانته واختبار كيف سننفذ بصرامة هذه تفاهمات وقف إطلاق النار، ولا يجب التهاون مع هذا"، بحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية.

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وأضاف: "هذا الصباح، ضربنا سبعة معابر على طول الحدود السورية اللبنانية. نفهم أنهم يحاولون اختبارنا وتهريب أسلحة مجدداً".

يذكر أنه تم الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 27 تشرين الثاني الماضي، وبدأ تنفيذه فجر اليوم المذكور.

وينص الاتفاق أيضاً على انسحاب القوات الإسرائيلية التي غزت في أول تشرين الأول جنوب لبنان لاستهداف مواقع حزب الله، في غضون 60 يوماً من سريان الاتفاق، وانتشار الجيش اللبناني في الجنوب.



وتخرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ بشكل يومي، وقد قدم لبنان شكاوى لمجلس الأمن الدولي على خلفية هذه الخروقات.