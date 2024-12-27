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لبنان

"المستقبل" يتجهّز استعدادا

Lebanon 24
27-12-2024 | 22:46
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كتبت "الاخبار": يتحضّر "تيّار المستقبل" للتجهيزات اللوجستيّة لذكرى اغتيال الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط المقبل، بينما لم يُحدّد الرئيس سعد الحريري بعد توقيت زيارته لبيروت للمشاركة في الذكرى الـ 20. وإزاء الاستعدادات لحشد شعبي كثيف في الاحتفال، يستطلع قياديو «المستقبل» ومنسقو المناطق أحوال القواعد الشعبيّة وذلك تحضيراً لخوض استحقاقات سياسية؛ من بينها الانتخابات البلدية والنيابيّة. على الرغم من أن المسؤولين في التيار يُشدّدون على التزامهم بقرار الحريري تعليق عمله السياسي، إلا أنّهم في الوقت نفسه يلفتون إلى أنّ استطلاعهم للأرضيّة الشعبيّة لا يعني حُكماً المُشاركة في الاستحقاقات، وإنّما هي تحضيرات ومُحاولات لتفعيل حضورهم حتى يكونوا جاهزين في حال تراجع رئيس «المستقبل» عن خياره وقرّر العودة للانخراط في الحياة السياسيّة.
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