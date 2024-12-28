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لبنان
حاصرتهم الثلوج على طريق ترشيش حزرتا.. والدفاع المدني تدخل (صور)
Lebanon 24
28-12-2024
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أعلن الدفاع المدني ان عناصره عملوا في تمام الساعة ٢:٤٥ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٤/١٢/٢٨ على سحب اربعة سيارة وانقاذ من بداخلها، كانت قد غرست في الثلوج على طريق ترشيش – حزرتا – زحلة.
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