عن طريق الكسر والخلع.. سرقة محل في طرابلس

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أقدم مجهولون فجر اليوم السبت على اقتحام محل Darin Awad لبيع الهدايا والإكسسوارات في شارع نديم الجسر بطرابلس، وذلك عن طريق الكسر والخلع، حيث قاموا بسرقة محتويات المحل ثم لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وعملت القوى الأمنية على معاينة موقع الحادثة وفتح تحقيق شامل، بما في ذلك سحب تسجيلات الكاميرات المحيطة بالمكان.