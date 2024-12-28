Advertisement

لبنان

الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في دبعال - صور

Lebanon 24
28-12-2024 | 05:52
A-
A+
Doc-P-1298552-638709872010587591.jpg
Doc-P-1298552-638709872010587591.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 28/ 12/ 2024، ما بين الساعة 12.45 والساعة 17.00، ستقوم وحدات من الجيش بتفجير قنابل عنقودية غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في دبعال – صور".
Advertisement

 
مواضيع ذات صلة
بالصور.. الجيش تسلّم مركز الناعمة التابع سابقًا للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
lebanon 24
28/12/2024 15:13:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة قوسايا والكنيسة في وادي خالد – عكار وحقل القليلة - صور
lebanon 24
28/12/2024 15:13:11 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور... الجيش تسلّم مركز قوسايا التابع سابقاً للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
lebanon 24
28/12/2024 15:13:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش: سنقوم بين الساعة 10:30 والساعة 12:00 بتفجير ذخائر من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدة عيتيت - صور
lebanon 24
28/12/2024 15:13:11 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش

صور

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:50 | 2024-12-28
07:33 | 2024-12-28
07:26 | 2024-12-28
06:56 | 2024-12-28
06:37 | 2024-12-28
06:30 | 2024-12-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24