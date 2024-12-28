الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في دبعال - صور

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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 28/ 12/ 2024، ما بين الساعة 12.45 والساعة 17.00، ستقوم وحدات من الجيش بتفجير قنابل عنقودية غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في دبعال – صور".