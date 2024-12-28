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لبنان

احد اخطر المطلوبين في قبضة قوى الأمن (صورة)

Lebanon 24
28-12-2024 | 10:41
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة المطلوبين للقضاء في مختلف المناطق اللّبنانية، والعمل على تحديد أماكن وجودهم بغية توقيفهم.
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ونتيجة الاستقصاءات والتحريّات، والمتابعة الميدانية والاستعلامية توصّلت شعبة المعلومات إلى تحديد مكان تواجد أحدهم في محلة مفرق كوشا وهو المدعو:

– م. ع. (مواليد العام ١٩٩٣ لبناني)

يوجد بحقه خلاصة حكم بجرم نقل اسلحة وذخائر حربية وبلاغ بحث وتحري بجرم سرقة، وينشط بتنفيذ عمليات سلب بقوة السلاح، إطلاق نار، سرقة، تعاطي وترويج مخدرات، تجارة الأسلحة الحربية وافتعال مشاكل.

أعطيت الأوامر للعمل على مراقبة المذكور وتوقيفه بالتنسيق مع القضاء.

بتاريخ 19/12/2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بكمين محكم في المحلة المذكورة.

أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
 
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