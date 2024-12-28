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لبنان

المكاري: بناء لبنان يبدأ بانتخاب رئيس

Lebanon 24
28-12-2024 | 13:42
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نظم "دليل الكورة تي في" DLKTV، برعاية وحضور وزير الإعلام زياد المكاري، أمسية ميلادية لنجوم برنامج "كورا تالنت"، في قاعة جمعية النهضة الخيرية العمرانية – أميون في الكورة.
 
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وفي كلمة له، قال المكاري: "نشعر بالعلم والانفتاح والثقافة حين نكون في قضاء الكورة".

أضاف: "من أجل بناء لبنان يجب أن نبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية، فليس صحيحا أن البلد يمشي من دون رئيس، لذا نأمل انتخاب رئيس في كانون الثاني وان نتعلم من تجارب السنوات التي مرت".

وتابع: "شباب لبنان اليوم يهاجرون ويكتسبون التجارب والخبرة من العمل في الخارج، ولكن والأهم العودة إلى لبنان والمشاركة في كل المناصب في القطاع العام من أجل بناء الدولة لأننا نحتاج إلى التجديد في هذه المواقع".

وختم متمنياً أن "ينتهي كل ما يحصل في سوريا على خير وبخاصة على المسيحيين الذين يمرون بظروف صعبة، لذا نصلي من أجلهم اليوم".
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