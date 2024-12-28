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لبنان

بيانٌ من الجيش عن "توغلات إسرائيل" في الجنوب.. إقرأوا ما أعلنه

Lebanon 24
28-12-2024 | 14:17
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
 
في سياق خروقات العدو الإسرائيلي المتمادية لاتفاق وقف إطلاق النار واعتداءاته على سيادة لبنان ومواطنيه، توغلت قوات معادية بتاريخ 28/12/2024 في منطقتَي القنطرة  والطيبة - مرجعيون، وأقدمت على حرق عدد من المنازل.
 
وتوجهت دورية مشتركة من الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل إلى موقع التوغل لمتابعة الوضع بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار (Mechanism)، فيما بدأت القوات المعادية الانسحاب من المنطقتَين، ويعمل الجيش على فتح طرق كان العدو الإسرائيلي قد أغلقها.
 
 
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