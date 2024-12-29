هاشم: على لجنة المراقبة اتخاذ خطوات حاسمة امام التفلّت الاسرائيلي

أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، اليوم الاحد، الى ان "ما يمر به وطننا من ازمات وتطورات، وما قد يحمله المقبل من الايام يحتم علينا ان نتلقف فرصة موعد التاسع من الشهر المقبل لانتخاب رئيس للجمهورية لاعادة انتظام عمل المؤسسات الدستورية لتأخذ دورها ومواكبة ما يجري في المنطقة من تحديات".

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ودعا في تصريح من منزله في شبعا الى "الانتباه لان واقع بلدنا يتأثر سلبا وايجابا بمجريات المنطقة، ولهذا كانت دعوة الرئيس نبيه بري لموعد الجلسة لقراءته ظروف الوطن والمنطقة، وهو ما فاجأ البعض بتوقيت الدعوة وبهذه السرعة".

وأضاف: "اليوم ومع عودة ابناء القرى والبلدات الجنوبية وخصوصا الحدودية منها، فلا بد للحكومة من اتخاذ قرارات واجراءات استثنائية لتأمين الخدمات الحياتية باسرع وقت. اما استمرار الاعتداءات والانتهاكات الاسرائيلية بشكل مختلف وصولا الى زيادة المساحات المحتلة والتوغل في مناطق لم يستطع دخولها في مرحلة العدوان، ناهيك عن الانتهاكات التي تحصل اليوم، فالمسؤولية على الدول الراعية لاتفاق وقف العدوان والمجتمع الدولي لان استمرار الامور على هذا النحو يزيد من حالة التوتر وتأخذنا الى الاسوأ يوما بعد يوم، وهذا ما يتطلب خطوات جديدة من لجنة المراقبة وحاسمة امام التفلت الاسرائيلي ومكابرته".