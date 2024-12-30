تسريبات إعادة الهيكلة داخل "حزب الله" أبطالها "الطامحون"

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أفادت بعض التسريبات الاعلامية في الساعات الماضية عن تسلّم رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد‬⁩ منصب نائب الأمين العام للحزب الذي كان يشغله الشيخ نعيم قاسم الذي عُيّن قبل اسابيع اميناً عاماً اصيلاً خلفاً للأمين العام الشهيد السيد حسن نصرالله.كما افادت التسريبات عن تعيين الشيخ علي دعموش رئيساً للمجلس التنفيذي في "حزب الله" والذي كان على رأسه السيد هاشم صفي الدين، وتعيين النائب حسن فضل الله رئيساً لكتلة الوفاء للمقاومة.الا ان مصادر مطلعة ومقربة من "حزب الله" افادت"بأن معظم ما ورد في هذه التسريبات لا اساس له من الصحة وهي من صنع بعض الطامحين داخل بيئة الحزب والذين يروجون لاشاعات كهذه".وقالت: "هذا النوع من الإشاعات يسيء إلى صورة الحزب ويدل على امرين إما انه ليست هناك ادارة لمخرجات ما يجري داخل دوائر اتخاد القرار وإما ان هناك فوضى يستغلها الطامحون لتحسين اوراقهم عبر هذه التسريبات".واشارت المصادر الى ان "لدى الحزب آلية محدّدة في توزيع المواقع ان كانت تعييناً او انتخاباً، ولا حاجة لمثل هذه المحاولات"ورأت المصادر "ان المنطق يقول كيف يمكن لنائب ان يصبح رئيسا لكتلة الوفاء للمقاومة في حين ان رئيس الكتلة لا يزال نائبا، علما أن الأخير، وبحسب أوساط المقاومة والحزب، يمثل أعمق وجدان لدى المقاومة وجمهورها بعد السيد حسن نصر الله".وأضافت المصادر: "التنافس بين خبر حزب الله والاستحقاقات المرتقبة يجعلنا نتساءل هل المتاهات الداخلية والتنافس الذاتي هو الذي يحكم المشهد؟ وهل الأجندة الداخلية تتصدر الأولويات الوطنية الحاكمة للمشهد سوريا وجنوبيا وانتخابيا؟"وكانت العلاقات الإعلامية في "حزب الله" اكدت "أن لا صحة للهيكليات الافتراضية التي يتمّ تناقلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تعيينات في مواقع وتشكيلات حزب الله"، مضيفة عندما تقرّر القيادة تعيين المسؤولين سيتمّ إعلان الأسماء ضمن الأطر الإعلامية الواضحة التابعة لحزب الله".