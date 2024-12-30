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لبنان
مسح الاضرار "يكاد ينتهي"
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
30-12-2024
|
01:45
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أكدت مصادر مطلعة ان عملية مسح الاضرار التي يقوم بها "حزب الله" في مناطق جنوب لبنان الواقعة شمال نهر الليطاني قطعت اشواطا متقدمة وتكاد تنتهي، وذلك في اطار مرحلة الايواء والترميم.
وترى المصادر ان "حزب الله" يركز على شمال الليطاني والبقاع بشكل كبير، كما ان سرعة العمل في هذه المناطق كبيرة، اولا لان الاضرار محدودة مقارنة بالضاحية الجنوبية وجنوب الليطاني وثانيا لان هذه المناطق لا تتعرض لاعتداءات جديدة.
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وتعتقد المصادر ان الحزب لن يبدأ بمرحلة اعادة الاعمار الا بعد انتهاء مهلة الـ 60 يوما ليكون الامر متزامنا بين كل المناطق بما فيها قرى الحافة الامامية جنوب نهر الليطاني.
المصدر:
لبنان 24
لبنان
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