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لبنان

إطلاق نار داخل مخيم نهر البارد.. هذا ما جرى فجرا

Lebanon 24
30-12-2024 | 01:53
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شهد مخيم نهر البارد في ساعات الفجر حادثة إطلاق نار استهدفت صورة للرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، ما يُشير إلى حالة من الغضب أو الاعتراض من قبل بعض الجهات داخل المخيم، وفق ما أفادت مندوبية "لبنان 24".
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مخيم

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