Advertisement

لبنان

عطل في الخط الساخن.. هذا ما أعلنته اوجيرو

Lebanon 24
30-12-2024 | 02:28
A-
A+
Doc-P-1299170-638711477881864637.jpg
Doc-P-1299170-638711477881864637.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 أعلنت "أوجيرو" أن خدمة الزبائن عبر الخط الساخن 1515 غير متوافرة حاليًا نتيجة عطل طارئ، وأن فرقها تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تغيير جذري في سياسة الإعلانات.. إليكم ما أعلنته "ميتا"
lebanon 24
30/12/2024 11:52:26 Lebanon 24 Lebanon 24
عن سعر الموز... إليكم ما أعلنته وزارة الزراعة
lebanon 24
30/12/2024 11:52:26 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان من مؤسسة كهرباء لبنان.. هذا ما أعلنته
lebanon 24
30/12/2024 11:52:26 Lebanon 24 Lebanon 24
خبر إيجابي جديد عن كورونا.. إليكم ما أعلنته منظمة الصحة العالمية
lebanon 24
30/12/2024 11:52:26 Lebanon 24 Lebanon 24

الساخن..

أعلنته

اوجيرو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:47 | 2024-12-30
04:38 | 2024-12-30
04:34 | 2024-12-30
04:30 | 2024-12-30
04:30 | 2024-12-30
04:23 | 2024-12-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24