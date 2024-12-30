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لبنان

"حزب الله" أحيا أربعين عفيف في صيدا

Lebanon 24
30-12-2024 | 04:57
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أحيا "حزب الله"  ذكرى أربعين الإعلامي الشهيد محمد عفيف، في قاعة السيد حسن نصر الله في مجمع السيدة الزهراء - صيدا , في حضور السفير الايراني مجتبى اماني ، عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب أمين شري، ناصيف عيسى  ممثلا النائب أسامة سعد،  رئيس وحدة العلاقات الإعلامية في الحزب  يوسف الزين وفاعليات سياسية وحزبية واجتماعية لبنانية وفلسطينية.
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بعد ترحيب من الإعلامي عماد عواضة، عرض فيلم قصير عن عفيف ومسيرته الإعلامية "طوال عقود اربع مضت اختصرت اهم إنجازاته  ومواقفه وآخرها التي أطلقها أثناء المعركة ضد العدو الإسرائيلي وعملائه"، ثم القى كلمة عائلة الشهيد نجله الإعلامي هادي النابلسي متحدثا عن "سيرته وجهاده إلى جانب الشهيد الأقدس السيد حسن نصرالله والشهداء القادة".

بعد ذلك، قدم فريق "خدام العتبة الرضوية الايراني" فقرة انشادية تكريمية مع مراسم تقديم راية قبة مقام الإمام الرضا، واختتم الاحتفال بتلاوة مجلس عزاء حسيني اداه الشيخ محمد صادق ووليمة عن روح الشهيد.

وفي الختام وضع السفير الايراني ووشري إكليلين عند ضريح عفيف ووالده العلامة الشيخ عفيف النابلسي.
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