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لبنان

صور من بلدة جنوبيّة... شاهدوا كيف فجّر العدوّ المنازل هناك

Lebanon 24
30-12-2024 | 06:10
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ العدوّ الإسرائيليّ فجّر منازل في مُحيط ساحة بلدة الطيبة.
 
 
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