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لبنان

ذات أهداف ربحية.. تعميم من وزير الشباب يخصّ شركات تنظّم بطولات رياضية

Lebanon 24
30-12-2024 | 08:57
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 أصدر وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلّاس تعميما في 26 كانون الأول 2024، جاء فيه:

"تبين في الآونة الأخيرة قيام بعض الشركات والمنظمات ذات الأهداف الربحية بتنظيم بطولات رياضية، ولدى التدقيق تبين أنها مسجلة في السجل التجاري وضمنت موضوعها القيام بتنظيم وتحكيم بطولات رياضية والقيام بدورات إعداد وتدريب وإصدار شهادات بهذا الخصوص.
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يهم الوزارة أن توضح ما يلي:

أولا: إن صلاحية الاعداد والتدريب وإصدار الشهادات هي محصورة بالاتحادات الرياضية وبوزارة الشباب والرياضة.

ثانيا: تؤكد الوزارة على آلية تنفيذ هذه الدورات بحيث تتم تحت إشراف الاتحادات المختصة وبعد موافقة وزارة الشباب والرياضة.

ثالثا: يحظر على أي جمعية رياضية القيام بهذه الأعمال الربحية تحت أي مسمى كان، كما يحظر عليها التعاون أو المشاركة بأي شكل كان مع هذه الشركات والمنظمات وذلك تحت طائلة إلغاء الترخيص".
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