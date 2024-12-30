وزير الثقافة تسلم من الخوري ميلاد عبود كتابين من آخر مؤلفاته

استقبل وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في المكتبة الوطنية-الصنائع عميد شؤون الطلاب في جامعة الحكمة الخوري الدكتور ميلاد عبود وتداول واياه في شؤون ثقافية عامة.



وكانت مناسبة قدم خلالها الدكتور عبود للوزير كتابين من اخر مؤلفاته ، الاول بعنوان "اضواء على آفاق لاهوتية ووطنية وكنسية متجددة "، والثاني بعنوان "بين اللجوء والهجرة ".

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