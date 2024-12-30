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لبنان

الحاج حسن: الزراعة في قلب استراتيجياتنا الوطنية

Lebanon 24
30-12-2024 | 15:29
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كتب وزير الزراعة عباس الحاج حسن، عبر حسابه في منصة "أكس": "مع بداية عام 2025، نتطلع إلى عامٍ جديد مليء بالأمل والعمل، رغم التحديات والصعوبات التي واجهتنا في 2024".

تابع: "ستظل الزراعه والمزارعون في قلب استراتيجياتنا الوطنية، فهي أساس الأمن الغذائي والتنمية المستدامة والاقتصاد المنتج، وجسرا صلبا في بناء الثقة الداخلية والخارجية لنبني معًا مستقبلًا أخضر ومزدهر لوطننا الحبيب. كل عام وأنتم بخير".
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