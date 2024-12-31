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لبنان

بسبب خلافات سابقة.. إطلاق نار في البداوي

Lebanon 24
31-12-2024 | 00:41
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أقدم المدعو "ع.م" مساء امس الإثنين على إطلاق النار من سلاح حربي باتجاه منزل المدعو "ا.ح" في محلة وادي النحلة - البداوي، وذلك نتيجة خلافات سابقة بين الطرفين، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وقد فرّ مطلق النار إلى جهة مجهولة، وقد باشرت الجهات الأمنية عمليات التعقب والتحقيق لتوقيفه.
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