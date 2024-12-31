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لبنان
حميه: ملف رفع الركام دخل مرحلة التنفيذ
Lebanon 24
31-12-2024
|
00:47
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كتب وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه على منصة "إكس": "بعد اجتماع لجنة إعادة إعمار المناطق المتضررة نتيجة عدوان ٢٤/٢٣، نعلن أن ملف رفع الركام دخل مرحلة التنفيذ بعد إقرار دفتر الشروط والتعاميم الصادرة عن رئيس الحكومة. واليوم بدأنا مناقشة موضوع مسح الأضرار وآلية تحديد المساعدات للوحدات السكنية وغير السكنية التي تهدمت كليًا أو جزئيًا. إن ملف إعادة الإعمار يعد من الملفات الأساسية ويمثل أولوية للجميع، وعلينا العمل بشفافية، ونرحب كحكومة بكل أنواع المساعدات في ملف اعادة الإعمار".
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