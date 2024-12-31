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لبنان

تظهير اعلامي للمعارضين الشيعة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
31-12-2024 | 01:45
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بعد توقف الحرب الاسرائيلية على لبنان، وفي ظل تراجع حضور "حزب الله "بسبب نتائج هذه الحرب، يبدو ان هناك متغيرات كثيرة تراها بعض القوى الاقليمية والدولية المعارضة للحزب، ومنها الواقع في الشارع الشيعي.
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وبحسب مصادر مطلعة فإن قرارا واضحا اتخذ من بعض الجهات اللبنانية الداخلية بالتوافق مع شخصيات شيعية معارضة بضرورة تفعيل الحضور الاعلامي للمعارضين الشيعة لحجز مكان لهم في الشارع الشيعي.
وتعتقد المصادر ان تركيز الاعلام المعارض للحزب على استضافة المعارضين الشيعة سيزيد من شعبيتهم في بيئة" الحزب" وخصوصا ان في ظل الواقع الحالي والدمار واشكالات اعادة الاعمار.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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