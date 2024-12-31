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لبنان

الجيش الإسرائيلي يُطلق النار باتجاه احد المواطنين في رميش

Lebanon 24
31-12-2024 | 02:59
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أطلق الجيش الإسرائيلي النار باتجاه المواطن شربل شوفاني من بلدة رميش أثناء توجهه إلى مزرعته في خراج البلدة ما أدى إلى إصابته في كتفه الأيسر ونقله الى مستشفى تبنين الحكومي للمعالجة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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