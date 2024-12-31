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لبنان

عمليات دهم في زغرتا.. ومصادرة كميات من الأسلحة

Lebanon 24
31-12-2024 | 03:04
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في إطار العمليات الأمنية المتواصلة لضمان الأمن والاستقرار في الشمال، نفّذت دورية من مديرية المخابرات في زغرتا سلسلة مداهمات في مناطق زغرتا وقضائها.

وقد أسفرت العمليات عن توقيف عدد من المطلوبين بمذكرات توقيف ومصادرة كميات من الأسلحة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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تأتي هذه التحركات ضمن جهود مكثّفة تُجرى على مدار الساعة لضبط الأمن في المنطقة، مع تسجيل توقيفات مستمرة بهدف تعزيز الأمان ومكافحة الجرائم.

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