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لبنان

ينشطان بسرقة المنازل ومفرزة استقصاء الجنوب توقفهما

Lebanon 24
31-12-2024 | 03:09
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صـــدر عــــن المديريّــة العــــامّـة لقـــوى الأمــن الــدّاخـلي ـ شعبــة العـــلاقـات العــامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:
في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم، لا سيّما تلك المُتعلّقة بالسرقات على اختلاف أنواعها، توافرت معطيات لدى مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدّرك الإقليمي عن حصول عدة سرقات في بلدة المية ومية بواسطة الكسر والخلع، آخرها سرقة مبلغ /2000/ دولار أميركي من داخل أحد المنازل في البلدة المذكورة. 
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بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة التي أجرتها المفرزة، تم الاشتباه بأحد الأشخاص من الجنسية السورية ويدعى:
- ف. أ. (مكتوم القيد ومن دون أوراق ثبوتية / بحسب أقواله)
بتاريخ 25-11-2024 وبعد عملية مراقبة حثيثة، قامت إحدى دوريات المفرزة بالإطباق عليه وتوقيفه بالجرم المشهود أثناء كسر زجاج سيارة رباعية الدفع نوع "رانج روفر" بهدف سرقتها، وكان برفقته المدعو (هـ. أ. من مواليد عام 1990، سوري الجنسية، ومن دون أوراق ثبوتية / بحسب أقواله).
بالتحقيق معهما اعترفا بسرقة عدد من المنازل في بلدة المية ومية ومحيطها، آخرها سرقة مبلغ الثلاثة آلاف دولار، وضبط بحوزة الموقوف الثاني كمية من حبوب "الكبتاغون".
سلّم الموقوفان إلى القطعة المعنية، وأجري المقتضى القانوني بحقّهما، بناء على إشارة القضاء.
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