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لبنان

الرامي: قطاع المطاعم قادر على استعادة دوره

Lebanon 24
31-12-2024 | 03:18
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أعلن رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان طوني الرامي  ان "الانتظام السياسي، إذا تحقق في 2025  سيترك أثرا إيجابيًا كبيرا على الاقتصاد، ما يتيح لنا فرصة لنؤكد مجددا أننا أمة مبدعة، نملك الموهبة والتميز، ونستحق مكانتنا كنخبة في مجالاتنا".
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وقال:"رغم كل الأزمات، يظل قطاع المطاعم والسهر، رمزا للتألق والإبداع، مستندا إلى رؤية تجعله قادرا على استعادة دوره كقطاع يزخر بالخيال والابتكار والتميز ، فهو أثبت أنه عابر للأزمات، وصامد في وجه كل العواصف ، وبقي متألقا ومتفوقا بفضل صناعييه زملائي الأبطال".

وختم  معايدا بحلول السنة الجديدة قائلا:"حان الوقت لبناء الوطن ، وانتخاب رئيس للجمهورية يقوده  نحو مستقبل مستقر ومزدهر ويعود كما نحلم به جميعا، وطن الابداع والخيال والنجوم والنجاح والسياحة المستدامة".

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