موسى عن التسلل عبر الحدود مع سوريا: لحصر الأمن بالقوى الرسمية

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توقف النائب ميشال موسى، في بيان، "عند التطورات الأخيرة المتعلقة بالتسلل عبر الحدود مع سوريا إلى الأراضي اللبنانية، وتعرض بعض النازحين المدنيين لمجرد الشبهة"، داعيا إلى "حصر تعاطي الأمور الامنية بالقوى الرسمية المولجة حفظ الأمن والاستقرار في البلاد".وشدد على "ضرورة التزام المعايير الأخلاقية والإنسانية القانونية الَمحلية والدولية في التعاطي مع النازحين، وتجنب كل ما من شأنه شحن النفوس وتوتر الأجواء".وتمنى ان "يحمل العام الجديد إلى لبنان واللبنانيين الأمن والسلام والازدهار، ووفاقا سياسيا ينتج رئيسا وحكومة يعيدان تفعيل عمل المؤسسات".