أسامة سعد التقى جورج خوري

استقبل الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد في مكتبه في صيدا سفير لبنان السابق لدى الفاتيكان العميد جورج خوري .



تم خلال اللقاء، بحسب بيان، البحث في الأوضاع العامة في البلاد، بالإضافة إلى المستجدات السياسية على الساحة اللبنانية، بخاصة موضوع الاستحقاق الرئاسي.

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