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لبنان

بيان إسرائيلي عاجل إلى سكان هذه القرى الجنوبية

Lebanon 24
31-12-2024 | 03:46
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أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا جديدا إلى سكان جنوب لبنان انه حتى إشعار آخر يحظر عليهم الانتقال جنوبًا إلى خط عدد من القرى ومحيطها حتى إشعار آخر.

وطلب عدم العودة الى القرى التالية: الضهيرة الطيبة الطيري الناقورة أبو شاش ابل السقي البياضة الجبين الخريبة الخيام خربة مطمورة الماري العديسة القليعة ام توته، صليب ارنون بنت جبيل بيت ليف بليدا بني حيان البستان عين عرب مرجعيون دبين دبعال دير ميماس دير سريان حولا حلتا حانين طير حرفا يحمر يارون يارين كفر حمام كفر كلا كفر شوبا الزلوطية محيبيب ميس الجبل ميسات مرجعيون مروحين مارون الراس مركبا عدشيت القصير عين ابل عيناتا عيتا الشعب عيترون علما الشعب عرب اللويزة القوزح رب ثلاثين رامية رميش راشيا الفخار شبعا شيحين شمع طلوسة.
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