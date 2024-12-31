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لبنان

قائد الجيش: دماء الشهداء لن تذهب هدراً

Lebanon 24
31-12-2024 | 07:33
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أُقيم حفل تكريمي لعائلات العسكريين شهداء ساحة الشرف الذين استشهدوا في الجنوب خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان، في مبنى قيادة الجيش، بحضور قائد الجيش العماد جوزاف عون وعدد من الضباط.
وألقى قاد الجيش كلمة ثمّن فيها "تضحيات الشهداء التي أنقذت لبنان خلال المرحلة الماضية الحافلة بالصعوبات"، ومؤكدًا أن "التضحية هي قدر العسكريين وواجبهم".
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وقال: "تضحيات شهدائنا وسام على صدورنا، والمؤسسة العسكرية لا تنسى شهداءها الذين قدّموا أرواحهم دفاعًا عن الوطن وأمنه منذ نشأة الجيش حتى اليوم".
وأضاف: "أبناؤكم الشهداء هم أبناؤنا، وكرامة عائلاتهم هي في صلب مسؤوليات الجيش، ودماؤهم الطاهرة لن تذهب هدرًا، وواجبنا أن نحفظ إرثهم وتضحياتهم".  

وختم متمنيًا أن "تحمل الأعياد المجيدة الأمن السلام والاطمئنان للبنانيين".
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